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Solid Source of Steel

22/03/22
HARDCORE SUPERSTAR
Abrakadabra

22/03/22
ERIC WAGNER
In the Lonely Light of Mourning

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The Long Defeat

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25/03/22
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25/03/22
NIGHT DEMON
Year of the Demon

25/03/22
FALLS OF RAUROS
Key to a Vanishing Future

CONCERTI

24/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

25/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

25/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

26/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

26/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

26/03/22
MESSA
CPA - FIRENZE

01/04/22
MESSA
BRONSON - RAVENNA

01/04/22
TRICK OR TREAT + MOONLIGHT HAZE + FROM THE DEPTH
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA

02/04/22
GORY BLISTER + KENOS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

03/04/22
AMENRA
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
VAN CANTO: online il video di ''Turn Back Time''
21/03/2022 - 18:52 (50 letture)

RECENSIONI
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