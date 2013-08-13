JUNGLE ROT: primi dettagli e singolo del nuovo album ''A Calls to Arms''

22/03/22
SIN STARLETT
Solid Source of Steel
22/03/22
ERIC WAGNER
In the Lonely Light of Mourning
22/03/22
HARDCORE SUPERSTAR
Abrakadabra
23/03/22
DEATHSPELL OMEGA
The Long Defeat
25/03/22
INCITE
Wake Up Dead
25/03/22
KINGCROWN
Wake Up Call
25/03/22
NIGHT DEMON
Year of the Demon
25/03/22
FATHER BEFOULED
Crowned In Veneficum
25/03/22
ABBATH
Dread Reaver
24/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
25/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
25/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
26/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
26/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
26/03/22
MESSA
CPA - FIRENZE
01/04/22
MESSA
BRONSON - RAVENNA
01/04/22
TRICK OR TREAT + MOONLIGHT HAZE + FROM THE DEPTH
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA
02/04/22
GORY BLISTER + KENOS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
03/04/22
AMENRA
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)