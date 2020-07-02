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22/03/22
SIN STARLETT
Solid Source of Steel

22/03/22
ERIC WAGNER
In the Lonely Light of Mourning

22/03/22
HARDCORE SUPERSTAR
Abrakadabra

23/03/22
DEATHSPELL OMEGA
The Long Defeat

25/03/22
INCITE
Wake Up Dead

25/03/22
KINGCROWN
Wake Up Call

25/03/22
NIGHT DEMON
Year of the Demon

25/03/22
NIGHT DEMON
Year of the Demon

25/03/22
FATHER BEFOULED
Crowned In Veneficum

25/03/22
ABBATH
Dread Reaver

CONCERTI

24/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

25/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

25/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

26/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

26/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

26/03/22
MESSA
CPA - FIRENZE

01/04/22
MESSA
BRONSON - RAVENNA

01/04/22
TRICK OR TREAT + MOONLIGHT HAZE + FROM THE DEPTH
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA

02/04/22
GORY BLISTER + KENOS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

03/04/22
AMENRA
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
ROAD SYNDICATE: presentano il video di un brano dall'ultimo disco
22/03/2022 - 15:04 (37 letture)

RECENSIONI
70
ARTICOLI
17/07/2020
Intervista
ROAD SYNDICATE
Springsteen che incontra i KISS
 
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