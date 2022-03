SKID ROW: via ZP Theart, ecco il sostituto per il nuovo album ''The Gang's All Here''

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 Sprecato per una band finita, che probabilmente vorrà fare karaoke da ora in poi. Potrebbe tornare con gli HEAT. 4 Grandissima voce, e quindi oltre a performance live che possono ri-evocare un grande passato, l attesa adesso si fa intrigante per il nuovo album... domani già ci faremo un idea... sperem 🤘 3 Concordo in toto. Ma almeno sul fronte live si potrebbe ancora ascoltare qualche esecuzione all'altezza. Nessuno dei cantanti post-Bach riusciva a rendere a pieno i brani...questo è un mostro... 2 A prescindere dalla bontà della scelta, la band per me ha perso ogni tipo di credibilità. Certo poi come sempre è la musica a parlare. Ma negli ultimi 30 anni.... 1 Cantante cresciuto a pane e Sebastian Bach. Sicuramente scelta efficace. Uno dei pochi in grado di eseguire il vecchio repertorio ai livelli di un tempo...