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25/03/22
NIGHT DEMON
Year of the Demon

25/03/22
BOMBER
Nocturnal Creatures

25/03/22
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Lord of Chaos

25/03/22
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25/03/22
FALLS OF RAUROS
Key to a Vanishing Future

25/03/22
NIGHT DEMON
Year of the Demon

25/03/22
DEADNATE
The North Sea

25/03/22
IGNITE
Ignite

CONCERTI

25/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

25/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

26/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

26/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

26/03/22
MESSA
CPA - FIRENZE

01/04/22
MESSA
BRONSON - RAVENNA

01/04/22
TRICK OR TREAT + MOONLIGHT HAZE + FROM THE DEPTH
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA

02/04/22
GORY BLISTER + KENOS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

03/04/22
AMENRA
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

08/04/22
HATE & MERDA + COLLARS + BARATRO
CPA - FIRENZE
SEPTICFLESH: guarda il video di ''Neuromancer'' dal nuovo album ''Modern Primitive''
25/03/2022 - 12:13 (78 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
29/03/2019
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SEPTICFLESH + KRISIUN + DIABOLICAL + XAON
Alchemica Music Club, Bologna, 24/03/2019
10/05/2013
Live Report
THE GREAT MASS OVER EUROPE TOUR 2013 – SEPTICFLESH + FLESHGOD APOCALYPSE + CARACH ANGREN + DESCENDING
Fillmore, Cortemaggiore (PC), 06/05/2013
13/11/2011
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AMON AMARTH + AS I LAY DYING + SEPTICFLESH
New Age, Roncade (TV), 08/11/2011
 
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