BLACK LUNG: tornano con il nuovo album ''Dark Waves'', ascolta la titletrack

25/03/22
NIGHT DEMON
Year of the Demon
25/03/22
BOMBER
Nocturnal Creatures
25/03/22
KILLING JOKE
Lord of Chaos
25/03/22
HILLTOPS ARE FOR DREAMERS
In Disbelief
25/03/22
VIROCRACY
Ecophagia
25/03/22
INCITE
Wake Up Dead
25/03/22
FALLS OF RAUROS
Key to a Vanishing Future
25/03/22
DEADNATE
The North Sea
25/03/22
IGNITE
Ignite
25/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
25/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
26/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
26/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
26/03/22
MESSA
CPA - FIRENZE
01/04/22
MESSA
BRONSON - RAVENNA
01/04/22
TRICK OR TREAT + MOONLIGHT HAZE + FROM THE DEPTH
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA
02/04/22
GORY BLISTER + KENOS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
03/04/22
AMENRA
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
08/04/22
HATE & MERDA + COLLARS + BARATRO
CPA - FIRENZE