SKID ROW: ascolta il primo singolo con Erik Grönwall, ''The Gang's All Here''

25/03/2022 - 18:29 (63 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 3 Pezzo non male. Sicuramente a voce ci siamo. 2 Anche a me ricordano gli Skid Row prima maniera e questo non può che farmi piacere (non pretendo di essere originale, ma impazzisco sia per il debutto sia per Slave to the Grind). Il brano - oltre a darmi questa piacevole sensazione e farmi ben sperare per la collaborazione con Gronwall - non mi ha completamente catturato, però sicuramente hanno attirato la mia attenzione. 1 Basta dirlo🤣 Gran bel pezzo, la cosa migliore da Slave. Oltretutto è la conferma di come la voce di Erik sia perfetta per l'hard rock, e sia perfetta per gli Skid. Il brano ha un vibe che ricorda il primo album, anche se il riff mi ha ricordato Get the fuck out.