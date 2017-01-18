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25/03/22
NIGHT DEMON
Year of the Demon

25/03/22
BOMBER
Nocturnal Creatures

25/03/22
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Lord of Chaos

25/03/22
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25/03/22
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Key to a Vanishing Future

25/03/22
NIGHT DEMON
Year of the Demon

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The North Sea

25/03/22
IGNITE
Ignite

CONCERTI

25/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

25/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

26/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

26/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

26/03/22
MESSA
CPA - FIRENZE

01/04/22
MESSA
BRONSON - RAVENNA

01/04/22
TRICK OR TREAT + MOONLIGHT HAZE + FROM THE DEPTH
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA

02/04/22
GORY BLISTER + KENOS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

03/04/22
AMENRA
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

08/04/22
HATE & MERDA + COLLARS + BARATRO
CPA - FIRENZE
POWERWOLF: in streaming il nuovo singolo ''Sainted by the Storm''
25/03/2022 - 19:12 (27 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
10/11/2018
Live Report
POWERWOLF + AMARANTHE + KISSIN` DYNAMITE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 07/10/2018
22/01/2017
Live Report
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 18/01/2017
 
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