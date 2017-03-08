      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

01/04/22
WASTELAND VIPER
Dead Men Tell No Tales

01/04/22
MESHUGGAH
Immutable

01/04/22
WOLF
Shadowland

01/04/22
NEKROGOBLIKON
The Fundamental Slimes And Humours

01/04/22
TRICK OR TREAT
Creepy Symphonies

01/04/22
DARE
Road to Eden

01/04/22
BHLEG
Faghring

01/04/22
VIOLET BLEND
Demons

01/04/22
EVIL INVADERS
Shattering Reflection

01/04/22
LUSTMORD
The Others [Lustmord Deconstructed]

CONCERTI

01/04/22
MESSA
BRONSON - RAVENNA

01/04/22
TRICK OR TREAT + MOONLIGHT HAZE + FROM THE DEPTH
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA

02/04/22
GORY BLISTER + KENOS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

03/04/22
AMENRA
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

08/04/22
HATE & MERDA + COLLARS + BARATRO
CPA - FIRENZE

09/04/22
HATE & MERDA + COLLARS + BARATRO
TRAFFIC CLUB - ROMA

09/04/22
TRICK OR TREAT + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

09/04/22
BONGZILLA + TONS
KROEN - VERONA

11/04/22
BONGZILLA + TONS
BUNKER - TORINO

13/04/22
BROTHER FIRETRIBE + ONE DESIRE + STRALE
LEGEND CLUB - MILANO
SEVEN KINGDOM: arriva il nuovo album ''Zenith''
29/03/2022 - 11:14 (44 letture)

ALTRE NOTIZIE
29/03/2022 - 11:14
SEVEN KINGDOM: arriva il nuovo album ''Zenith''
24/01/2020 - 10:46
SEVEN KINGDOMS: ecco il video di ''Monster''
22/10/2019 - 10:38
SEVEN KINGDOMS: online il video di ''Empty Eyes''
07/08/2019 - 21:12
SEVEN KINGDOMS: disponibile la cover di ''Barracuda'' dal nuovo album
27/06/2017 - 17:19
SEVEN KINGDOMS: disponibile il lyric video di ''In the walls''
04/05/2017 - 11:02
SEVEN KINGDOMS: disponibile il video di 'Kingslayer'
19/04/2017 - 14:58
SEVEN KINGDOMS: online il video di 'Stargazer'
24/03/2017 - 12:43
SEVEN KINGDOMS: disponibile un nuovo video
22/03/2017 - 11:31
SEVEN KINGDOMS: i dettagli e la data di uscita di 'Decennium'
08/03/2017 - 20:57
SEVEN KINGDOMS: firmano per la Napalm Records
ULTIME NOTIZIE
29/03/2022 - 11:39
BONGZILLA: tre date in Italia ad aprile
29/03/2022 - 11:33
DARKANE: primi dettagli del nuovo ''Inhuman Spirits''
29/03/2022 - 11:28
STATIC ABYSS: ascolta il brano ''Labyrinth Of Veins'' dall'omonimo debutto
29/03/2022 - 11:21
DONNA CANNONE: a maggio il debutto omonimo
29/03/2022 - 00:27
GRACE: i dettagli del disco d'esordio ''Hope''
29/03/2022 - 00:19
LIONSOUL: ''Amber of Illusion'' è il secondo singolo dal nuovo ''A Pledge to Darkness''
29/03/2022 - 00:08
DEF LEPPARD: online la clip ufficiale di ''Kick''
29/03/2022 - 00:01
GEOMETRY OF CHAOS: firmano con WormholeDeath Records
29/03/2022 - 00:01
OPETH: a maggio la versione estesa dell’ultimo album ‘‘In Cauda Venenum’’
28/03/2022 - 19:35
ELEGY OF MADNESS: presentano la nuova cantante
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     