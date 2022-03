Ho visto questo show al Forum di Assago, ed è stato fantastico: chissenefrega che Kiske non abbia più la voce dei tempi di Keeper... è comunque un signor spettacolo, la band è perfettamente affiatata, Loble alla batteria è uno spettacolo, e ci stanno pure gli intermezzi divertenti con i video delle zucche, per far riprendere fiato alla band. Non ho preso il DVD perchè tanto non avrei tempo di vedermelo, ma i singoli video come questo sono una goduria.