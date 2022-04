MEGADETH: Steve DiGiorgio ha inciso le parti di basso del nuovo album

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 8 Lo sapevo io....nei commenti precedenti relativi al bassista misterioso lo avevo intuito e scritto nei commenti che si trattava del grande steve.... 7 Quello che da da pensare a me, dato le politiche di Dave, é che ad occhio DiGiorgio per registrare vuole meno soldi di Ellefson... 6 Cancellate, Mustaine è appena stato costretto a ri-cancellare le parti di basso. E' stato scoperto che DiGiorgio simpatizza Putin. 5 Cazzo e se fosse un pesce d'aprile??? 4 Certo che se DiGiorgio avesse suonato anche in tour sarebbe stato fantastico,logicamente la sua priorità sono i Testament. 3 Forse per un fatto di tempi, quando era a registrare le ritmiche di pronto all'uso c'era digiorgio, comunque a contratto con altra band. E lo menzo forse è stato contattato dopo, appunto come membro stabile. 2 in effetti capisco poco la scelta..però se zio dave ha deciso cosi... 1 Quindi DiGiorgio in studio e LoMenzo in tour. Una tipica cagata alla Mustaine. Confido comunque in un gran disco.