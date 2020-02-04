PURE REASON REVOLUTION: presentano il singolo ''Phantoms''

04/04/22
ALLEHACKBAR
In Your Face
08/04/22
HALLAS
Isle of Wisdom
08/04/22
INGLORIOUS
MMXXI Live at the Phoenix (Live Album)
08/04/22
ENVY OF NONE
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08/04/22
ET MORIEMUR
Tamashii no Yama
08/04/22
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To Hell or Kingdom Come
08/04/22
THEIGNS & THRALLS
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08/04/22
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The Endgame
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The Elephants of Mars
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08/04/22
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TRAFFIC CLUB - ROMA
09/04/22
TRICK OR TREAT + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
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BUNKER - TORINO
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14/04/22
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FLORENTIA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
15/04/22
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MIDNIGHT LIVE - MATERA
15/04/22
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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)