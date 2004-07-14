MESHUGGAH: ecco il video di ''Broken Cog''

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03/04/2022 - 11:28 (65 letture)

Galilee
Domenica 3 Aprile 2022, 16.45.33
2
Hola Rob. Ti consiglierei di partire con questi due album. Destroy erase improve, che rappresenta la nascita del loro tipico sound ed è uno degli loro album più iconici; e Obzen, che oltre ad essere uno dei loro apici artistici è anche il più accessibile.
Rob Fleming
Domenica 3 Aprile 2022, 16.34.17
1
Sapete che non ho mai ascoltato niente di loro? Premettendo che mi interessano poco (ora) le voci in growl a cosa potrei avvicinarmi? Questo pezzo mi piace
RECENSIONI
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