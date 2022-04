KREATOR: ecco il video di ''Strongest Of The Strong''

08/04/2022 - 17:46 (108 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 Carina 3 Ci vuole coraggio a chiamare questo ancora thrash. 2 Sembrano gli accept 1 Per me promosso. Questi Kreator melodici mi piacciono.