MACHINE HEAD: ad agosto il decimo album ''Of Kingdom and Crown'', ascolta il primo singolo

12/04/2022 - 09:12 (139 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 Si esatto, grazie per la precisazione @Bacon. Le tracce dell'EP pubblicato in precedenza sono tutte contenute nell'album. 4 Bella tirata non c' che dire, e noto che sono state confermate le 4 tracce che erano uscite prima dalla band (la 3,5,11,13) in particolare Arrows che a me garbato tantissimo, staremo a vedere il resto 3 "Frantumatio genitalis" una finezza encomiabile 2 Ma perch sti benedetti album con 15/16/17 canzoni...che frantumatio genitalis 1 Il concept mi sembra niente male, ed anche il singolo presentato mi piace, picchia quanto deve e non mi ha per nulla deluso.