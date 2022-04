CRISIX: guarda il video di ''Macarena Mosh''

12/04/2022 - 11:59 (64 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 I Crisix hanno fatto un grosso salto di qualit, prima non li apprezzavo ora mi piacciono molto. Canzone bella e video stupido come deve essere. Gia pizza e.p. era ottimo, questo si prospetta davvero bello. 2 Qua siamo in ambito crossover thrash, e sicuramente la song valida, compresa la produzione, e il video molto simpatico. Come dice il buon @LAMBRUSCORE, qui c' tecnica e feeling, e al giorno d oggi dove tutto computerizzato, non mi sembra una cosa di cui non tenerne conto 🤘🎸 1 Lo dico da almeno 35 anni, il Thrash il miglior genere musicale di tutti i tempi, qua c' tecnica ,feeling, non prendersi sul serio pur suonando da paura. Ora e sempre Thrash 'til Death.