      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/04/22
SADISTIC RITUAL
The Enigma, Boundless

21/04/22
UNDEATH
It is Time... To Rise From the Grave

21/04/22
LILI REFRAIN
Mana

22/04/22
ARCHGOAT
All Christianity Ends (EP)

22/04/22
RADIANT
Written by Life

22/04/22
CALIBAN
Dystopia

22/04/22
SKULL FIST
Paid in Full

22/04/22
SOMALI YACHT CLUB
The Space

22/04/22
AUDREY HORNE
Devil’s Bell

22/04/22
PAINTED SHIELD
Painted Shield 2

CONCERTI

20/04/22
AS I LAY DYING + DYING FETUS + EMMURE
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)

20/04/22
I AM MORBID + BELPHEGOR + HATE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/04/22
BATUSHKA + DIABOLICAL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

21/04/22
I AM MORBID + BELPHEGOR + HATE
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)

22/04/22
AXEL RUDI PELL + FIGHTER
DRUSO - RANICA (BG)

22/04/22
I AM MORBID + BELPHEGOR + HATE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

27/04/22
ANNEKE VAN GIERSBERGEN + HEATHER FINDLAY
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

30/04/22
VADER + REJECT THE SICKNESS + MARA + NEMESIS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

01/05/22
VADER + REJECT THE SICKNESS + MARA + NEMESIS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/05/22
REBIRTH OF POWER FESTIVAL
LINK - BOLOGNA
ELECTRIC CALLBOY: ecco i dettagli del nuovo album ''Tekkno''
20/04/2022 - 08:26 (42 letture)

ALTRE NOTIZIE
20/04/2022 - 08:26
ELECTRIC CALLBOY: ecco i dettagli del nuovo album ''Tekkno''
09/04/2022 - 12:26
ELECTRIC CALLBOY: presentato il nuovo singolo ''Spaceman''
ULTIME NOTIZIE
20/04/2022 - 12:22
CRUENTUS: guarda il video ufficiale di ''Circles'' dall'ultimo album ''Fake''
20/04/2022 - 12:15
BATTERING RAM: ''Second to None'' è il secondo album in uscita a luglio, ecco i dettagli completi
20/04/2022 - 12:06
VYPERA: a giugno il debutto con ''Eat Your Heart Out'', ascolta il primo singolo
20/04/2022 - 12:00
URAL: firmano con Ad Noctem Records, al lavoro su un nuovo album
20/04/2022 - 11:54
DEF LEPPARD: ''Take What You Want'' è il secondo estratto dal nuovo album
20/04/2022 - 11:52
THE LUCID: guarda la clip di ''Hair'' dal disco d'esordio della nuova band di David Ellefson
20/04/2022 - 10:14
VEIL OF MAYA: online il singolo ''Synthwave Vegan''
20/04/2022 - 09:11
ARCHGOAT: ascolta il nuovo EP ''All Christianity Ends''
20/04/2022 - 08:54
SOLOMACELLO FEST: High on Fire headliner della nuova edizione
20/04/2022 - 08:50
DISCHORDIA: disponibile il singolo ''The Carriage''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     