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All Christianity Ends (EP)

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PAINTED SHIELD
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20/04/22
AS I LAY DYING + DYING FETUS + EMMURE
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)

20/04/22
I AM MORBID + BELPHEGOR + HATE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/04/22
BATUSHKA + DIABOLICAL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

21/04/22
I AM MORBID + BELPHEGOR + HATE
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)

22/04/22
AXEL RUDI PELL + FIGHTER
DRUSO - RANICA (BG)

22/04/22
I AM MORBID + BELPHEGOR + HATE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

27/04/22
ANNEKE VAN GIERSBERGEN + HEATHER FINDLAY
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

30/04/22
VADER + REJECT THE SICKNESS + MARA + NEMESIS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

01/05/22
VADER + REJECT THE SICKNESS + MARA + NEMESIS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/05/22
REBIRTH OF POWER FESTIVAL
LINK - BOLOGNA
DOWNFALL OF GAIA: entrati in studio di registrazione
20/04/2022 - 08:45 (43 letture)

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