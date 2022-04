ARCHGOAT: ascolta il nuovo EP ''All Christianity Ends''

20/04/2022 - 09:11 (75 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Boh, li ascoltavo fino a 10 anni fa circa, poi come mangiare minestra per 20 anni e quindi ho smesso. 1 Bene 🤘ottimo il nuovo album, ora ascoltiamo questo