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It is Time... To Rise From the Grave

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All Christianity Ends (EP)

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20/04/22
AS I LAY DYING + DYING FETUS + EMMURE
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)

20/04/22
I AM MORBID + BELPHEGOR + HATE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/04/22
BATUSHKA + DIABOLICAL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

21/04/22
I AM MORBID + BELPHEGOR + HATE
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)

22/04/22
AXEL RUDI PELL + FIGHTER
DRUSO - RANICA (BG)

22/04/22
I AM MORBID + BELPHEGOR + HATE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

27/04/22
ANNEKE VAN GIERSBERGEN + HEATHER FINDLAY
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

30/04/22
VADER + REJECT THE SICKNESS + MARA + NEMESIS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

01/05/22
VADER + REJECT THE SICKNESS + MARA + NEMESIS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/05/22
REBIRTH OF POWER FESTIVAL
LINK - BOLOGNA
VEIL OF MAYA: online il singolo ''Synthwave Vegan''
20/04/2022 - 10:14 (63 letture)

Indigo
Mercoledì 20 Aprile 2022, 16.39.36
1
Spettacolare, qui rispetto all'easy-listening di Outrun pestano duro con un brano devastante in pieno stile djent. Spero annuncino presto il nuovo album perché i singoli sono uno meglio dell'altro
RECENSIONI
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SOLOMACELLO FEST: High on Fire headliner della nuova edizione
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DISCHORDIA: disponibile il singolo ''The Carriage''
20/04/2022 - 08:45
DOWNFALL OF GAIA: entrati in studio di registrazione
 
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