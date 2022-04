DEF LEPPARD: ''Take What You Want'' è il secondo estratto dal nuovo album

DEF LEPPARD: ''Take What You Want'' il secondo estratto dal nuovo album

20/04/2022 - 11:54



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Ottimo brano "old school",migliore del precedente "Kick". 2 Buon pezzo anche questo 1 Il brano precedente Kick era cos cos ma questo una bomba, puro hard rock anni '80 in pieno stile Def Leppard proprio come piace a me. Loro restano miti assoluti😎🎸