HIT THE GROUND RUNNIN`: i dettagli di ''Lost in Translation'' e un video

21/04/22
UNDEATH
It is Time... To Rise From the Grave
21/04/22
LILI REFRAIN
Mana
22/04/22
REAPER (AUS)
Viridian Inferno
22/04/22
VANUM
Legend
22/04/22
FER DE LANCE
The Hyperborean
22/04/22
CORPSESSED
Succumb to Rot
22/04/22
MOSAIC
Heimatspuk
22/04/22
COLD YEARS
Goodbye to Misery
22/04/22
PAINTED SHIELD
Painted Shield 2
22/04/22
STATIC ABYSS
Labyrinth of Veins
21/04/22
BATUSHKA + DIABOLICAL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
21/04/22
I AM MORBID + BELPHEGOR + HATE
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)
22/04/22
AXEL RUDI PELL + FIGHTER
DRUSO - RANICA (BG)
22/04/22
I AM MORBID + BELPHEGOR + HATE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
27/04/22
ANNEKE VAN GIERSBERGEN + HEATHER FINDLAY
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
30/04/22
VADER + REJECT THE SICKNESS + MARA + NEMESIS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
01/05/22
VADER + REJECT THE SICKNESS + MARA + NEMESIS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
01/05/22
REBIRTH OF POWER FESTIVAL
LINK - BOLOGNA
04/05/22
DEVIN TOWNSEND + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
05/05/22
MAGNUM + GUEST TBA
LEGEND CLUB - MILANO