RUSH: a giugno esce ''An All-Star Tribute to Rush'' con membri di Dream Theater, Deep Purple e altri

21/04/2022



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 6 Rob Fleming,tra i nomi che ho trovato in rete ci sono Portnoy,Castronovo e Chris Pennie altro non so. 5 ...e capire/sapere chi c' alla batteria nei vari pezzi. 4 Sarebbe stato bello ascoltare La Villa Strangiato o Natural Science eseguite dai Fates Warning. 3 Confermo vecchio come il cucco tra l'altro c' anche Mike Baker degli Shadow gallery morto ahim da anni 2 Testamatta il primo CD sembra essere quel working man di pi di vent'anni fa, gli interpreti sono gli stessi e anche i pezzi quindi presumo sia una ristampa. Il secondo invece mi nuovo 1 Mmmm, per ai Fates Warning avrebbero potuto assegnare (o avrebbero potuto scegliere) qualcos'altro rispetto a Closer to the heart.