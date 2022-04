VENOM INC.: a settembre il nuovo album ''There's Only Black'', ascolta un singolo

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 1 Non malaccio dai, si fa ascoltare con piacere. Certo il famoso guitar sound impastato dei bei tempi è stato sostituito con un più moderno approccio e la produzione non è troppo invadente, in senso tecnologico.