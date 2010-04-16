      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

26/04/22
DEATHCRUSH
Under Serpents Reign

29/04/22
RAMMSTEIN
Zeit

29/04/22
WATAIN
The Agony & Ecstasy of Watain

29/04/22
DISCHORDIA
Triptych

29/04/22
TENEBRA
Moongazer

29/04/22
ANN WILSON
Fierce Bliss

29/04/22
THE GATHERING
Beautiful Distortion

29/04/22
KAIPA
Urksog

29/04/22
THUNDER
Dopamine

29/04/22
GEOMETRY OF CHAOS
Soldiers of the New World Order [Ristampa]

CONCERTI

27/04/22
ANNEKE VAN GIERSBERGEN + HEATHER FINDLAY
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

30/04/22
VADER + REJECT THE SICKNESS + MARA + NEMESIS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

01/05/22
VADER + REJECT THE SICKNESS + MARA + NEMESIS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/05/22
REBIRTH OF POWER FESTIVAL
LINK - BOLOGNA

04/05/22
DEVIN TOWNSEND + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

05/05/22
MAGNUM + GUEST TBA
LEGEND CLUB - MILANO

05/05/22
RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

05/05/22
GHOST + UNCLE ACID & THE DEADBEATS + TWINTEMPLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

06/05/22
RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
ORION CLUB - CIAMPINO (RO)

06/05/22
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS
DEMODÈ CLUB - BARI
NARNIA: al lavoro sul nuovo album
26/04/2022 - 10:50 (54 letture)

RECENSIONI
65
ARTICOLI
03/10/2019
Live Report
TURILLI / LIONE RHAPSODY + NARNIA
Fryhuset Klubben, Stoccolma (SK), 27/09/2019
 
ALTRE NOTIZIE
26/04/2022 - 10:50
NARNIA: al lavoro sul nuovo album
05/07/2019 - 15:51
NARNIA: il video promozionale di ''You Are the Air That I Breathe''
31/05/2019 - 23:07
NARNIA: il videoclip di ''A Crack in the Sky'' dal prossimo album
07/11/2017 - 13:35
NARNIA: ecco il video di 'Messengers'
08/08/2017 - 19:04
NARNIA: diffuso il video di ''Reaching For The Top''
15/07/2017 - 01:03
NARNIA: guarda il nuovo video
09/06/2017 - 00:12
NARNIA: guarda il nuovo video
17/09/2016 - 17:56
NARNIA: nuovo video disponibile
21/10/2010 - 00:16
NARNIA: a dicembre gli spettacoli d'addio
16/04/2010 - 13:20
NARNIA: fine della corsa per la band
ULTIME NOTIZIE
26/04/2022 - 17:08
DARKANE: diffusi dettagli e titletrack del nuovo album ''Inhuman Spirits''
26/04/2022 - 17:04
DEATHCRUSH: disponibile il video ufficiale di ''No Heaven Awaits''
26/04/2022 - 16:59
CRIPPLED BLACK PHOENIX: i dettagli del nuovo album ''Banefyre'' e una data in Italia
26/04/2022 - 16:54
BLOODBATH: firmano con Napalm Records
26/04/2022 - 16:47
SAOR: annunciano il nuovo album ''Origins'', ascolta la titletrack
26/04/2022 - 16:44
HAKEN: ascolta il nuovo singolo ''Nightingale''
26/04/2022 - 12:15
CHAPEL OF DISEASE: si separano dal bassista C.K.
26/04/2022 - 12:10
KARDASHEV: i dettagli del nuovo album ''Liminal Rite''
26/04/2022 - 10:57
PAGAN FEST: tutti i dettagli della nuova edizione
26/04/2022 - 10:46
HOLOCAUSTO CANIBAL: i dettagli del nuovo album ''Crueza Ferina'' e un singolo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     