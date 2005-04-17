HAKEN: ascolta il nuovo singolo ''Nightingale''

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26/04/2022 - 16:44 (77 letture)

progster78
Martedì 26 Aprile 2022, 17.04.05
1
Quanta classe!!!Nella prima parte del pezzo le linee vocali mi hanno ricordato molto i Gentle Giant....Spero che il full-lenght esca il prima possibile!
RECENSIONI
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s.v.
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