Adoro tutto e so giÓ che questo sarÓ uno dei "miei" dischi del 2022. Non mi Ŕ mai dispiaciuta la voce di Marshall, ma penso che i Saor diano il meglio di sÚ quando si lanciano nelle loro fughe strumentali; lý non ce n'Ŕ proprio per nessuno. Un plauso alla produzione che, come nel disco precedente - e forse di pi¨, in linea con il remaster di "Guardians" - risulta moderna e azzeccata, senza risultare finta o plasticosa. Bello, bello, bello.