BLOODBATH: firmano con Napalm Records

26/04/22
DEATHCRUSH
Under Serpents Reign
29/04/22
RAMMSTEIN
Zeit
29/04/22
WATAIN
The Agony & Ecstasy of Watain
29/04/22
DISCHORDIA
Triptych
29/04/22
TENEBRA
Moongazer
29/04/22
ANN WILSON
Fierce Bliss
29/04/22
THE GATHERING
Beautiful Distortion
29/04/22
KAIPA
Urksog
29/04/22
THUNDER
Dopamine
29/04/22
GEOMETRY OF CHAOS
Soldiers of the New World Order [Ristampa]
27/04/22
ANNEKE VAN GIERSBERGEN + HEATHER FINDLAY
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
30/04/22
VADER + REJECT THE SICKNESS + MARA + NEMESIS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
01/05/22
VADER + REJECT THE SICKNESS + MARA + NEMESIS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
01/05/22
REBIRTH OF POWER FESTIVAL
LINK - BOLOGNA
04/05/22
DEVIN TOWNSEND + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
05/05/22
MAGNUM + GUEST TBA
LEGEND CLUB - MILANO
05/05/22
RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
05/05/22
GHOST + UNCLE ACID & THE DEADBEATS + TWINTEMPLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
06/05/22
RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
ORION CLUB - CIAMPINO (RO)
06/05/22
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS
DEMODÈ CLUB - BARI