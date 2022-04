RAMMSTEIN: guarda il video di ‘‘Angst’’

30/04/2022 - 00:03 (349 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 10 Questo noi chiediamo ai R+, quello noi vogliamo e quello loro ci donano. Anzi a dirla tutta, a me rode pure parecchio che non fanno più il Tanz Metal dei primi due fantastici 2 album. Per me album da 80. Sicuramente migliore dell'ultimo omonimo. Aumenta con gli ascolti e con la familiarità uditiva. Mutter resta il capolavoro assoluto. Speriamo non dobbiamo attendere altri 10 anni adesso. E soprattutto speriamo che non sia l'ultimo album della loro carriera. (Adieu...?🥵 Menomale che non cambiano mai!!! Sia lodato Gesù Cristo per questo † Immagino gli AC/DC fare doom, gli Slayer darsi alle sperimentazioni folk o i Metallica darsi all' indie southern pop rock (sì loro lo hanno fatto per davvero🤣Questo noi chiediamo ai R+, quello noi vogliamo e quello loro ci donano. Anzi a dirla tutta, a me rode pure parecchio che non fanno più il Tanz Metal dei primi due fantastici 2 album. Per me album da 80. Sicuramente migliore dell'ultimo omonimo. Aumenta con gli ascolti e con la familiarità uditiva. Mutter resta il capolavoro assoluto. Speriamo non dobbiamo attendere altri 10 anni adesso. E soprattutto speriamo che non sia l'ultimo album della loro carriera. (Adieu...?🥵 9 Commento 7 mettiti tu a fare musica.. Vediamo che sai fare 8 La canzone mi piace molto, il video è semplicemente geniale, loro sono geniali. 7 bah..alla gente a quanto pare piace solo quello che si ripete.. le canzoni sono tutte una più noiosa dell'altra, non esprimono più un idea nuova da 15 anni... Auslander e Radio, seppur non avevano nulla di nuovo,almeno suonavano bene..queste nuove canzoni sono solo fuffa.. ma alla gente, piace mangiare la soilita fuffa 6 Canzone e video top e l'album è fantastico 5 I video dei Ramstein son sempre un passo avanti. 4 Mi sono esaltato! 3 Geniali come sempre.. Grandi Rammstein 2 100%rammstein. Immagini e musica potentissime! Crudi, diretti, disturbanti. Unici! Ma perché i sottotitoli in tedesco? 1 Sempre Tra Le Band Numero 1 A Livello VideoMusicale .