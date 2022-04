DEF LEPPARD: online il lyric video del nuovo singolo ‘‘Take What You Want’’

30/04/2022 - 00:03 (565 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 1 L'inizio in crescendo sembra scopiazzato da enter sandman, tutto sommato un buon pezzo per un gradito ritorno. I vecchi sembrano tutti abbastanza in palla, dagli Scorpions ai Maiden ai Saxon