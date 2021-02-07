DARTAGNAN: disponibile il singolo ''Tanz in den Mai'' dal nuovo album

04/05/22
THE BLACK CROWES
1972
06/05/22
DISQUIET
Instigate to Annihilate
06/05/22
IBARAKI
Rashomon
06/05/22
HAUNTER
Discarnate Ails
06/05/22
BLACK EYE
Black Eye
06/05/22
OU
one
06/05/22
PURE REASON REVOLUTION
Above Cirrus
06/05/22
RAVENWIEK
Barren Grounds
06/05/22
JEFF SCOTT SOTO
Complicated
06/05/22
STARCHASER
Starchaser
04/05/22
DEVIN TOWNSEND + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
05/05/22
MAGNUM + GUEST TBA
LEGEND CLUB - MILANO
05/05/22
RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
05/05/22
GHOST + UNCLE ACID & THE DEADBEATS + TWINTEMPLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
06/05/22
RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
ORION CLUB - CIAMPINO (RO)
06/05/22
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS
DEMODÈ CLUB - BARI
06/05/22
DREAM THEATER
PALAZZO DELLO SPORT - ROMA
06/05/22
BARDOMAGNO
UNIVERSAL PUB - RIVAZZANO TERME (PV)
07/05/22
RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
TPO - BOLOGNA
07/05/22
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)