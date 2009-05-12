      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina dell'EP
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

04/05/22
THE BLACK CROWES
1972

06/05/22
DISQUIET
Instigate to Annihilate

06/05/22
IBARAKI
Rashomon

06/05/22
HAUNTER
Discarnate Ails

06/05/22
BLACK EYE
Black Eye

06/05/22
OU
one

06/05/22
PURE REASON REVOLUTION
Above Cirrus

06/05/22
RAVENWIEK
Barren Grounds

06/05/22
JEFF SCOTT SOTO
Complicated

06/05/22
STARCHASER
Starchaser

CONCERTI

04/05/22
DEVIN TOWNSEND + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

05/05/22
MAGNUM + GUEST TBA
LEGEND CLUB - MILANO

05/05/22
RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

05/05/22
GHOST + UNCLE ACID & THE DEADBEATS + TWINTEMPLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

06/05/22
RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
ORION CLUB - CIAMPINO (RO)

06/05/22
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS
DEMODÈ CLUB - BARI

06/05/22
DREAM THEATER
PALAZZO DELLO SPORT - ROMA

06/05/22
BARDOMAGNO
UNIVERSAL PUB - RIVAZZANO TERME (PV)

07/05/22
RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
TPO - BOLOGNA

07/05/22
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)
MOURNFUL CONGREGATION: disponibile integralmente il nuovo EP ''The Exuviae Of Gods – Part I''
04/05/2022 - 16:37 (47 letture)

RECENSIONI
90
95
92
90
ARTICOLI
12/05/2009
Intervista
MOURNFUL CONGREGATION
Lenti movimenti del cosmo
 
ALTRE NOTIZIE
04/05/2022 - 16:37
MOURNFUL CONGREGATION: disponibile integralmente il nuovo EP ''The Exuviae Of Gods – Part I''
22/04/2022 - 17:44
MOURNFUL CONGREGATION: annunciato l'EP ''The Exuviae Of Gods – Part I'', ascolta una preview
02/10/2018 - 14:29
MOURNFUL CONGREGATION: live il 5 dicembre a Milano
22/03/2018 - 07:15
MOURNFUL CONGREGATION: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
08/03/2018 - 10:33
MOURNFUL CONGREGATION: online il secondo estratto dal nuovo album
16/01/2018 - 17:10
MOURNFUL CONGREGATION: a marzo il nuovo disco, disponibili i dettagli ed un brano
16/06/2014 - 20:47
MOURNFUL CONGREGATION: tutto il nuovo mini ascoltabile in streaming
03/04/2014 - 19:54
MOURNFUL CONGREGATION: a breve il nuovo mini-album
12/04/2013 - 15:47
MOURNFUL CONGREGATION: spostata la location del 26 aprile
19/02/2013 - 01:35
MOURNFUL CONGREGATION: tour europeo e una data in Italia
ULTIME NOTIZIE
04/05/2022 - 18:31
HAUNTER: ascolta il nuovo disco ''Discarnate Ails''
04/05/2022 - 18:22
WAKE: annunciato il nuovo album ''Thought Form Descent'', ascolta il primo singolo
04/05/2022 - 18:12
PROG ITALIAN FESTIVAL: Banco del Mutuo Soccorso e Of New Trolls headliner della nuova edizione
04/05/2022 - 16:31
UFOMAMMUT: ascolta il nuovo album ''Fenice''
04/05/2022 - 16:21
CRADLE OF FILTH: cambiano chitarrista e tastierista
04/05/2022 - 16:15
ALESTORM: ecco il video di ''P.a.r.t.y.'' dal nuovo album
04/05/2022 - 16:07
COSMIC PUTREFACTION: tutto il nuovo album ''Crepuscular Dirge For The Blessed Ones'' in streaming
04/05/2022 - 11:57
LAZARUS DREAM: ecco ''Dead End Symphony'' dal nuovo album
04/05/2022 - 11:49
INDREN: i dettagli di ''Of Time and Autumn Leaves''
04/05/2022 - 11:38
DARTAGNAN: disponibile il singolo ''Tanz in den Mai'' dal nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     