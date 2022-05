KREATOR: ecco il video di ''Midnight Sun'' con Sofia Portanet

06/05/2022 - 17:38 (57 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Questa in effetti non è un granché. Ma io mi chiedo anche a cosa serve al giorno d'oggi produrre questi video (con attori che sono probabilmente i primi personaggi raccolti al bar sottocasa). Li passano in qualche programma in tv come ai vecchi tempi? O si spera che uno li guardi sul tubo? Mah! 1 Anche stavolta passo oltre. Per me avete rallentato troppo, vi ho amato in gioventù con i vostri capolavori thrash metal che ormai sono dei classici, adesso c'è di meglio