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THERION: ascolta la nuova ''Litany of the Fallen'' dal nuovo album ''Leviathan II''
06/05/2022 - 17:44 (53 letture)

Rob Fleming
Venerdì 6 Maggio 2022, 18.57.41
1
A me è piaciuta. Leviathan è stato un album veramente all'altezza del loro passato. Il video...beh, il festival dei cliché, ma almeno nessun verme o serpente è uscito dalle orbite dei teschi
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Rock'n'Roll Arena, Romagnano Sesia (NO),17/12/2013
 
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