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LEGEND CLUB - MILANO

10/05/22
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ALCATRAZ - MILANO

10/05/22
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MOGWAI
FABRIQUE - MILANO

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11/05/22
TAAKE + KAMPFAR + HELLRUIN
TRAFFIC CLUB - ROMA

12/05/22
TAAKE + KAMPFAR + HELLRUIN
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

13/05/22
FLESHGOD APOCALYPSE + GUESTS
BOCCIODROMO - VICENZA

14/05/22
FLESHGOD APOCALYPSE + GUESTS
SHERATAN CLUB - CARPI (MO)

15/05/22
FM
LEGEND CLUB - MILANO
CRADLE OF FILTH: firmato un contratto con Napalm Records
10/05/2022 - 09:31 (55 letture)

RECENSIONI
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