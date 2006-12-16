CRADLE OF FILTH: firmato un contratto con Napalm Records

I blackster Cradle of Filth
hanno annunciato di aver firmato un contratto discografico con l'etichetta Napal Records
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Qui di seguito potete leggere le parole di Dani Filth
:𝘐𝘵 𝘪𝘴 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘨𝘳𝘦𝘢𝘵 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘤𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘹𝘤𝘪𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘰𝘶𝘯𝘤𝘦 𝘰𝘶𝘳 𝘮𝘰𝘷𝘦 𝘵𝘰 𝘕𝘢𝘱𝘢𝘭𝘮 𝘙𝘦𝘤𝘰𝘳𝘥𝘴, 𝘩𝘢𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘥 𝘢 𝘨𝘳𝘦𝘢𝘵 𝘥𝘦𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘺 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘢𝘣𝘦𝘭, 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘪𝘯 𝘵𝘶𝘳𝘯 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘴 𝘶𝘴 𝘵𝘰 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘧𝘦𝘤𝘵 𝘯𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘨𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘧𝘰𝘳 𝘊𝘳𝘢𝘥𝘭𝘦 𝘖𝘧 𝘍𝘪𝘭𝘵𝘩 𝘪𝘯 𝟸𝟶𝟸𝟸 𝘢𝘯𝘥 𝘣𝘦𝘺𝘰𝘯𝘥.
𝘞𝘦’𝘥 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘬 𝘢𝘭𝘭 𝘰𝘶𝘳 𝘧𝘢𝘯𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘥 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘳𝘶𝘴𝘵 𝘪𝘯 𝘶𝘴 𝘥𝘰𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘵𝘴 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤.
𝘈𝘭𝘭 𝘩𝘢𝘪𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘭 ‘𝘍𝘪𝘭𝘵𝘩!
e del CEO dell'etichetta Thomas Caser
:𝘞𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘳𝘪𝘭𝘭𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘸𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘪𝘯𝘧𝘭𝘶𝘦𝘯𝘵𝘪𝘢𝘭 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘤𝘰𝘯𝘪𝘤 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘦𝘮𝘦 𝘮𝘦𝘵𝘢𝘭 𝘣𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘰 𝘰𝘶𝘳 𝘦𝘷𝘦𝘳-𝘨𝘳𝘰𝘸𝘪𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘱𝘢𝘭𝘮 𝘙𝘦𝘤𝘰𝘳𝘥𝘴 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘺. 𝘉𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘢 𝘧𝘢𝘯 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘪𝘯𝘤𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮, 𝘪𝘵 𝘪𝘴 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘨𝘳𝘦𝘢𝘵 𝘩𝘰𝘯𝘰𝘳 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘹𝘤𝘪𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘦’𝘳𝘦 𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘵𝘰 𝘸𝘰𝘳𝘬 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦𝘮 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘯𝘰𝘸 𝘰𝘯! 𝘞𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘥𝘺 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘲𝘶𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘵𝘢𝘭 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘊𝘳𝘢𝘥𝘭𝘦 𝘖𝘧 𝘍𝘪𝘭𝘵𝘩!
Ricordiamo che la band sarà in Italia con gli Alcest
per un'unica data
.