BEHEMOTH: dettagli e singolo del nuovo album ''Opvs Contra Natvram''

11/05/2022 - 12:19 (176 letture)



Luca "Pez" Pezzetti 6 Questo primo singolo è abbastanza noioso; mi pare un brano insipido, con un arrangiamento basilare ma privo di guizzi creativi. Più in generale, mi sembra che la band e Nergal, in particolare, fatichino a creare la giusta tensione, limitandosi a svolgere male il proprio compitino. 5 Chisse ne frega del minutaggio.. Per me va bene anche oltre 60 minuti, importante ascoltare un nuovo album 4 Facendo il calcolo siamo ben oltre i 40 minuti, non capisco cmq che importanza abbia la durata... Il pezzo cmq non mi ha destato grande impressione. 3 Come Ad_astra boh, diventa qualcosa di più dall'assolo in poi; comunque pezzo standard nulla di trascendentale. 2 37/38 minuti di disco, come preventivato, confermavano sotto i 40, una da 6 e tutte altre brevi…. Singolo sa di tappo un pochetto…. Boh…. Vedremo… "c'era una volta un cavallo pallido" fa sorridere 😅 1 Che gioia.. Grandissimi Behemoth