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GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
ORIGIN: online il video di ''Chaosmos'' dal nuovo album
12/05/2022 - 17:10 (63 letture)

lisablack
Giovedì 12 Maggio 2022, 21.49.45
3
Gran bel pezzo veramente... Tutta la musica estrema è bellissima chi non riesce ad apprezzarla in toto senza pensare al gossip, è solo chiuso mentalmente. E poi ci sono diversi generi e fare paragoni continuamente, vale meno di zero
duke
Giovedì 12 Maggio 2022, 21.34.19
2
...che spettacolo....musica estrema...come si deve....altro che bands....che fanno parlare di se' per altro....qui la musica che conta....
gianmarco
Giovedì 12 Maggio 2022, 19.11.19
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Altra Mazzata D' Alta Classe.
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