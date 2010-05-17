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20/05/22
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Beautiful Shade of Gray

20/05/22
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Regarde les Hommes Sucer

20/05/22
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Of Time and Autumn Leaves

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Modern Primitive

20/05/22
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III

20/05/22
COME TO GRIEF
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20/05/22
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Animate The Emptiness

20/05/22
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Imago

20/05/22
CHUCK WRIGHT
Chuck Wright Sheltering Sky

CONCERTI

14/05/22
FLESHGOD APOCALYPSE + GUESTS
SHERATAN CLUB - CARPI (MO)

15/05/22
FM
LEGEND CLUB - MILANO

16/05/22
YES
TEATRO DAL VERME - MILANO

17/05/22
YES
AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE - ROMA

18/05/22
YES
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

19/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
LARGO VENUE - ROMA

19/05/22
ISOLA ROCK (Warm Up)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

20/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/05/22
MESSA
BLACK INSIDE - VARESE

20/05/22
ISOLA ROCK (Day One)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)
DECAPITATED: ecco il video di ''Just A Cigarette'' dal nuovo album
13/05/2022 - 11:25 (66 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
05/07/2015
Live Report
GRAVEYARD (SPA) + BLACK OATH + DECAPITATED CHRIST
Circolo Colony, Brescia, 30/06/2015
12/11/2013
Live Report
CHILDREN OF BODOM + DECAPITATED + MEDEIA
Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 08/11/2013
10/12/2012
Live Report
MESHUGGAH + DECAPITATED + C.B MURDOC
Alcatraz, Milano, 05/12/2012
10/09/2011
Intervista
DECAPITATED
Ritorno col botto
26/05/2010
Live Report
DECAPITATED
Olden Live Club, Lonato Del Garda, 17/05/2010
 
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18/03/2022 - 17:18
DECAPITATED: dettagli e titletrack del nuovo album ''Cancer Culture''
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