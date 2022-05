PAUL DI ANNO: lancia il nuovo progetto Warhorse, a breve il primo concerto in sette anni

16/05/2022 - 12:26 (221 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 9 Ma lasciamo stare i tour d'addio all star, mica sono gli Helloween, Bruce Dickinson basta e avanza per finire la carriera 8 A me Di Anno proprio non piace come uomo: una merda come testimonia il suo libro (magari sicuramente esagerato in alcuni punti ma che ben descrive tutto il suo marciume). 7 Se Paul mettesse la testa a posto e se Harris mettesse da parte un pò di orgoglio, il sogno sarebbe vedere in un ipotetico tour finale dei Maiden, la presenza di Paul e Blaze in qualche loro canzone. Non sarebbe male. 6 Umanamente gli auguro tutto il meglio dalla vita, nonostante non abbia stima di lui come uomo, ma spero guarisca e rimetta pienamente in forma. Come artista non so che pensare, il fatto che abbia un nuovo progetto è una buona notizia, poi guardo la maglietta abbinata al bundle e mi viene uno sconforto infinito… alla fine sempre lì si va a finire, sempre in quei tre anni d’oro che ha passato all’inizio degli anni ‘80, come se non avesse fatto altro nella vita… non riuscirà mai a staccarsi da lì… mah! 5 Mi sembra in buone mani, fisioterapisti giovani e ha anche un bell'aspetto, prima aveva una gamba spaventosa e ha corso il rischio di perderla. Un in bocca al lupo a questo ragazzo un po' sfortunato a cui penso che vogliamo tutti bene 4 Nei primi due album ha contribuito, con le sue qualità canore e la sua presenza, a rendere grandi e riconoscibili gli iron maiden. Poi che abbia sprecato questa grande opportunità e tutto un altro paio di maniche. 3 Ennesimo inutile album di un'ennesimo inutile gruppo di un inutile ex cantante. 2 Gli auguro di rimettersi e risolvere i problemi di salute, che dalla foto, mi sembrano essere decisamente importanti. Dai Paul! 1 In bocca al lupo...che dire...se è ancora più o meno a galla lo deve alla residua popolarità che ha ancora dai tempi dei primi due album (fantastici sia chiaro) dei Maiden. Gli auguro anche se è stato una testa di cazzo immensa di ristabilirsi e di rimettersi in carreggiata.