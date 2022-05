BLUT AUS NORD: tutto il nuovo ''Disharmonium - Undreamable Abysses'' in streaming

17/05/2022 - 06:18 (139 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 In ambito black aggiungo Aara e Ultha, 2 dischi eccelenti 3 Deathspell Omega, Watain, Blut Aus Nord: al momento i migliori tre album dell'anno (per me). 2 Loro e Deathspell Omega hanno alzato talmente tanto l'asticella della qualità nelle loro release che è obbiettivamente difficile stargli dietro. Continuo a preferire la loro prima incarnazione, ma questo é un altro gran disco, l'ennesimo. 1 Da spavento.. Probabile top album dell'anno per me. Un viaggio nell'abisso senza fine 🤘