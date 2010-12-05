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20/05/22
JAMES LABRIE
Beautiful Shade of Gray

20/05/22
GRONIBARD
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20/05/22
BOG BODY
Cryonic Crevasse Cult

20/05/22
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20/05/22
LORD BELIAL
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Necropolítica

20/05/22
COME TO GRIEF
When the World Dies

20/05/22
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Imago

20/05/22
INDREN
Of Time and Autumn Leaves

20/05/22
CORELEONI
III

CONCERTI

18/05/22
YES
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

19/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
LARGO VENUE - ROMA

19/05/22
ISOLA ROCK (Warm Up)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

20/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/05/22
MESSA
BLACK INSIDE - VARESE

20/05/22
ISOLA ROCK (Day One)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

21/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

21/05/22
HATE & MERDA
BLOOM - MEZZAGO (MI)

21/05/22
ISOLA ROCK (Day Two)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

21/05/22
SANDNESS + NASTYVILLE (Double Release Party)
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
COHEED AND CAMBRIA: ascolta la nuova ''Comatose''
18/05/2022 - 10:32 (44 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
20/06/2013
Live Report
COHEED AND CAMBRIA + CELEB CAR CRASH
New Age Club, Roncade (TV), 15/06/2013
11/12/2010
Live Report
DEFTONES + COHEED AND CAMBRIA
Atlantico, Roma, 05/12/2010
 
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22/02/2022 - 09:36
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14/01/2022 - 18:26
COHEED AND CAMBRIA: annunciano per maggio ''Vaxis II - A Window of the Waking Mind''
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GAUPA: disponibili i dettagli di ''Myriad'' e il brano ''Ra''
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THE HERETIC ORDER: ecco ''The Conjurer'' dal nuovo album
 
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