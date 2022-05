ELDRITCH: si separano dal cantante Terence Holler

18/05/2022



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 8 Galilee toglimi una curiosita',quel filmaccio horror e' per caso Extreme Jukebox???Hai conosciuto anche Scotto???Scusate l' OT. 7 No non mi sono espresso bene, è una pessima notizia per la band che perde un pezzo importantissimo. 6 È da cracksleep che mi aspettavo un qualcosa del genere. I testi erano troppo plumbei e negativi, cosa da far accapponare la pelle agli Alice in chains. Terence è un artista vero, ho avuto la fortuna di conoscerlo e passare un paio di giorni in quel di Villino inferno per fare la comparsa in un filmaccio horror made in Italy, oltre ad averlo seguito su FB per un pò; ed è una persona molto emotiva, sensibile. Per questo dico, o meglio penso che lo split sia dovuto a cause maggiori. Poi magari mi sbaglio, ma secondo me no. 5 Che notizia di merda...la voce di Holler era un marchio di fabbrica. Una pesante eredita' per il prossimo cantante. 4 Porca miseria, mi spiace... Auguro il meglio a band e Terence; sono cuiroso di capire cosa faranno adesso. 3 X DRI. Non credo che sia una decisione della band. 2 Non entro nel merito del motivo ma pessima decisione per la band. 1 Che merda. Una mia certezza da 30 anni a questa parte andata in fumo. Ho come la percezione che il grande Terence non se la stia passando bene. Ti auguro il meglio. E comunque per me la band finisce qua. È stato bello, grazie di tutto.