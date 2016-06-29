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20/05/22
JAMES LABRIE
Beautiful Shade of Gray

20/05/22
CORELEONI
III

20/05/22
GRONIBARD
Regarde les Hommes Sucer

20/05/22
SYMPHONITY
Marco Polo: the Metal Soundtrack

20/05/22
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Modern Primitive

20/05/22
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Rapture

20/05/22
CHUCK WRIGHT
Chuck Wright Sheltering Sky

20/05/22
RATOS DE PORAO
Necropolítica

20/05/22
COME TO GRIEF
When the World Dies

20/05/22
SPACE OF VARIATIONS
Imago

CONCERTI

19/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
LARGO VENUE - ROMA

19/05/22
ISOLA ROCK (Warm Up)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

20/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/05/22
MESSA
BLACK INSIDE - VARESE

20/05/22
ISOLA ROCK (Day One)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

21/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

21/05/22
HATE & MERDA
BLOOM - MEZZAGO (MI)

21/05/22
ISOLA ROCK (Day Two)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

21/05/22
SANDNESS + NASTYVILLE (Double Release Party)
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

22/05/22
BARDOMAGNO
FESTA DI PRIMAVERA - FIORENZUOLA (PC)
MUNICIPAL WASTE: online il singolo ''High Speed Steel''
19/05/2022 - 20:00 (65 letture)

Tino
Giovedì 19 Maggio 2022, 21.26.28
2
Sono rimasti agli anni 80 anche nella metalmeccanica... l'acciaio superrapido è stato superato dal metallo duro, non c'è storia
Rik bay area thrash
Giovedì 19 Maggio 2022, 21.15.33
1
I municipal waste, immagino non potranno negare la diretta influenza dei nuclear assault, ma nonostante tutto, si fanno apprezzare, e questa nuova song ne è la prova 🤘🎸
RECENSIONI
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ARTICOLI
23/06/2017
Intervista
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05/07/2016
Live Report
MUNICIPAL WASTE + CRIPPLE BASTARDS + GAME OVER
Circolo Magnolia, Milano, 29/06/2016
 
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