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Beautiful Shade of Gray

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19/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
LARGO VENUE - ROMA

19/05/22
ISOLA ROCK (Warm Up)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

20/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/05/22
MESSA
BLACK INSIDE - VARESE

20/05/22
ISOLA ROCK (Day One)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

21/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

21/05/22
HATE & MERDA
BLOOM - MEZZAGO (MI)

21/05/22
ISOLA ROCK (Day Two)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

21/05/22
SANDNESS + NASTYVILLE (Double Release Party)
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

22/05/22
BARDOMAGNO
FESTA DI PRIMAVERA - FIORENZUOLA (PC)
INTERLOPER: diffuso il video ufficiale del nuovo singolo ''My Flame Deadened''
19/05/2022 - 20:32 (27 letture)

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