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20/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/05/22
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20/05/22
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21/05/22
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21/05/22
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21/05/22
ISOLA ROCK (Day Two)
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21/05/22
SANDNESS + NASTYVILLE (Double Release Party)
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

22/05/22
BARDOMAGNO
FESTA DI PRIMAVERA - FIORENZUOLA (PC)

25/05/22
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DRUSO - RANICA (BG)

27/05/22
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CS BOCCIODROMO - VICENZA
SCHANDMAUL: presentano il video di ''Niamh'' dal nuovo album
19/05/2022 - 23:03 (40 letture)

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