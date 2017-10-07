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GRAVE DIGGER: presentato il primo singolo da ''Symbol of Eternity''
20/05/2022 - 18:24 (64 letture)

Radamanthis
Venerdì 20 Maggio 2022, 19.08.39
1
Per quanto non capisco il perché rifare concept già fatti (anche Fields of blood riprendeva il glorioso Tunes of war) devo dire che il video mi piace e anche la canzone. Curioso del nuovo album anche se so già che Knights of the Cross sarà irraggiungibile così come lo era Tunes of war e...indoviniamo un pò il prossimo...Excalibur?
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