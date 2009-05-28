ARCH ENEMY: ecco il video di ''Sunset Over The Empire''

21/05/22
MESSERSCHMITT
Still Lethal Metal - Messerschmitt Anthology vol. 1
21/05/22
PAUL DI ANNO
Stop the War / The Doubt Within
21/05/22
NASTYVILLE
Songs of Threesome
25/05/22
DRAKKAR
When Lightning Strikes Twice
27/05/22
DONNA CANNONE
Donna Cannone
27/05/22
CADAVERIA
Emptiness
27/05/22
MOURNFUL CONGREGATION
The Exuviae Of Gods – Part I (EP)
27/05/22
DEF LEPPARD
Diamond Star Halos
27/05/22
BLACK LUNG
Dark Waves
21/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
21/05/22
HATE & MERDA
BLOOM - MEZZAGO (MI)
21/05/22
ISOLA ROCK (Day Two)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)
21/05/22
SANDNESS + NASTYVILLE (Double Release Party)
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
22/05/22
BARDOMAGNO
FESTA DI PRIMAVERA - FIORENZUOLA (PC)
25/05/22
ROSS THE BOSS + RAM + TRAUMA
DRUSO - RANICA (BG)
27/05/22
GAEREA + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA
27/05/22
MESSA
TRAFFIC - ROMA
28/05/22
MESSA
LIZARD - CASERTA
28/05/22
FLESHGOD APOCALYPSE + GUESTS
URBAN - PERUGIA