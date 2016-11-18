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Still Lethal Metal - Messerschmitt Anthology vol. 1

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Stop the War / The Doubt Within

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The Exuviae Of Gods – Part I (EP)

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21/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

21/05/22
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BLOOM - MEZZAGO (MI)

21/05/22
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PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

21/05/22
SANDNESS + NASTYVILLE (Double Release Party)
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

22/05/22
BARDOMAGNO
FESTA DI PRIMAVERA - FIORENZUOLA (PC)

25/05/22
ROSS THE BOSS + RAM + TRAUMA
DRUSO - RANICA (BG)

27/05/22
GAEREA + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA

27/05/22
MESSA
TRAFFIC - ROMA

28/05/22
MESSA
LIZARD - CASERTA

28/05/22
FLESHGOD APOCALYPSE + GUESTS
URBAN - PERUGIA
WITCHERY: annunciato il nuovo album ''Nightside'', ascolta ''Popecrusher''
21/05/2022 - 11:14 (35 letture)

Rik bay area thrash
Sabato 21 Maggio 2022, 11.55.34
1
Song piacevole con rimandi old school e con una buona produzione non bombastica
RECENSIONI
86
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