EVANESCENCE: Jen Majura non è più nella band

23/05/2022 - 19:20 (70 letture)



Aggiornamento: è stato appena annunciato che il bassista Tim McCord sarà il nuovo chitarrista e al basso entrerà Emma Anzai dei Sick Puppies.

Mi dispiace perché The Bitter Truth è stato un grande ritorno. Comunque si sa che lavorare con Amy Lee non è facile...basta vedere quanti musicisti hanno militato negli Evanescence.