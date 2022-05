JOHN NORUM: il chitarrista degli Europe pubblicherà un nuovo disco solista, ascolta un estratto

JOHN NORUM: il chitarrista degli Europe pubblicher un nuovo disco solista, ascolta un estratto

24/05/2022 - 10:47 (219 letture)



9 Tutti i suoi album sono ottimi, riff e assoli superbi, a me piace parecchio il primo, un po pi americano. 8 Esatto anche wylde 7 ...azz vero Cornell invecchiato come verosimilmente canterebbe oggi...anche un po' di Zakk cmq 6 Pi che Coverdale a me sembra il clone di Cornell, pezzo molto soundgarden e visto che sono fan di tutti quanti le impressioni sono positive. 5 nono disco solista... gli altri 8? Noto che sono presenti in db (almeno i primi 2,c@##o) 4 Infatti la voce migliorata decisamente 3 Appunto @d.r.i.! Face the truth l'abbiamo tutti (ehm...) e l cantava Glenn Hughes e in pezzo Joey Tempest. Norum cantava in due o tre pezzi, ma non mi ricordo per niente una voce cos...maschia. Adesso mi venuta la voglia di rispolverarlo e vedere se 30 anni dopo fa ancora lo stesso effetto 2 Face the truth l'ho adorato, poi perso di vista. Comunque ottimo chitarrista e cantante. Ascolter questa uscita 1 Che mazzata! Ma Norum ha una voce simile? Sembra Coverdale sono testosterone.